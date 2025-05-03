Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и возглавляемая им Лейбористская партия одержали уверенную победу на всеобщих выборах, обеспечив себе второй подряд трёхлетний мандат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Голосование прошло в субботу, 3 мая, в условиях обострённого общественного запроса на решения в сфере экономики, энергетики и уровня жизни.

В своей победной речи в Сиднее Албаниз заявил, что избиратели проголосовали за "австралийские ценности, справедливость и возможности для всех", подчеркнув важность поддержки уязвимых слоёв населения и устойчивости перед вызовами.

По итогам голосования Лейбористская партия получила большинство мест в 150-местной Палате представителей. При этом лидер оппозиции, глава Либеральной партии Питер Даттон, не только признал поражение, но и потерял собственный мандат в парламенте.

"Мы провели неудачную кампанию — это очевидно, и я беру на себя всю ответственность", — заявил он.

Переизбрание Албаниза стало историческим: он — первый премьер-министр с 2004 года, которому удалось выиграть выборы дважды подряд. Последним таким лидером был Джон Говард.

Среди ключевых тем предвыборной кампании — борьба с ростом цен, политика в сфере энергетики и помощь семьям, испытывающим нехватку продовольствия. По данным Foodbank Australia, в 2024 году около 3,4 миллиона домохозяйств столкнулись с продовольственной нестабильностью.

Консерваторы во главе с Даттоном обещали снизить государственные расходы, в том числе за счёт сокращения до 20% госслужащих, и предлагали сделать ставку на атомную энергетику. Лейбористы, в свою очередь, выступали за усиление мер социальной поддержки и развитие возобновляемых источников энергии.

Отношения Австралии с Китаем также стали одним из достижений первого срока Албаниза — правительству удалось снять ряд торговых ограничений, наносивших ущерб национальному экспорту на сумму около 20 млрд австралийских долларов в год.

Обе партии обещали поддержку молодым семьям и покупателям первого жилья, стремясь сделать рынок недвижимости более доступным на фоне устойчиво высоких цен. Выборы стали важной вехой как для австралийского общества, так и для будущего экономического курса страны.