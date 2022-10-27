В авиакомпаниях объяснили, из чего складывается цена на авиабилеты в Казахстане

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Представители казахстанских авиакомпаний объяснили, из чего складываются цена на авиабилеты, передает BaigeNews.kz.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках "Ашық сағат алаңы" прошло совещание с сотрудниками Комитета гражданской авиации по вопросу ценообразования на авиабилеты. В нём также участвовали представители авиакомпаний Air Astana, Fly Arystan, SCAT, Qazaq Air, "Южное небо" и "Жетысу".

Собравшиеся промониторили сайты по продаже авиабилетов по внутренним и международным направлениям. Так, цены на билеты по маршруту Астана – Алматы на 30 октября составляют от 17 500 до 47 800 тенге. Перелёт по маршруту Астана – Стамбул – Астана на 2 и 9 ноября рейсом Air Astana обойдётся в 247 000 тенге, что в два раза ниже, чем предложения иностранных авиакомпаний.

Представители авиакомпании Air Astana сообщили, какие меры предпринимают для снижения стоимости проездных документов. Открыты центры по техническому обслуживанию самолетов и обучению бортпроводников и пилотов, до конца года ожидается поставка трёх новых самолетов. С августа в страну уже прибыли четыре воздушных судна типа Airbus.

По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой, в авиационной отрасли наблюдается активный рост пассажиропотока.

"Ежегодно наблюдается рост пассажиропотока примерно на 10 процентов. Отечественными авиакомпаниями за восемь месяцев перевезено по внутренним и международным направлениям 6,9 миллиона человек, что на 11 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Также это на 23 процента больше показателя допандемийного 2019 года. Только на внутреннем рынке в 2021 году перевезено свыше 7,5 миллиона человек, что по сравнению с предыдущими годами больше на 64 процента", – отметила Томпиева.

Казахстанские авиакомпании презентовали тарифные сетки и механизм ценообразования. Например, Air Astana реализует 73 процента авиабилетов по минимальному и среднему тарифам. Представители компаний отметили, что цены на авиабилеты не поднимались с начала года.

"Установлено, что максимальные и минимальные тарифы казахстанских авиакомпаний на один километр как по внутренним, так и по международным направлениям значительно ниже в сравнении с тарифами иностранных авиакомпаний", - сообщили в МИИР.

Представители авиакомпаний отметили, что на стоимость билетов также влияют такие факторы как соотношение спроса и предложения на конкретном маршруте, сезонные и суточные колебания спроса, загруженность борта на момент покупки билета.

В соответствии с международной практикой для развития конкуренции стоимость авиабилетов не регулируется. В случаях нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции применяются меры антимонопольного реагирования.