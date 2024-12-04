В авиакомпании FlyArystan выявили хищения

Руководство авиакомпании FlyArystan выявило факты хищения денег и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам расследования факты хищения подтверждены, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба", - отметили в пресс-службе перевозчика.

В компании заявили, что полностью учли эту сумму в финансовой отчётности за 9 месяцев. В интересах следствия дополнительные детали не могут быть разглашены.