  • 4 Декабря, 22:11
  • BAIGENEWS

В авиакомпании FlyArystan выявили хищения

Представители компании обратились в правоохранительные органы.

Сегодня, 20:36
АВТОР
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t.me/flyarystan_inform Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36
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Фото: t.me/flyarystan_inform

Руководство авиакомпании FlyArystan выявило факты хищения денег и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам расследования факты хищения подтверждены, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба", - отметили в пресс-службе перевозчика. 

В компании заявили, что полностью учли эту сумму в финансовой отчётности за 9 месяцев. В интересах следствия дополнительные детали не могут быть разглашены.

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