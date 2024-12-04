В авиакомпании FlyArystan выявили хищения
Представители компании обратились в правоохранительные органы.
Сегодня, 20:36
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Сегодня, 20:36Сегодня, 20:36
183Фото: t.me/flyarystan_inform
Руководство авиакомпании FlyArystan выявило факты хищения денег и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования, передаёт BaigeNews.kz.
"По результатам расследования факты хищения подтверждены, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба", - отметили в пресс-службе перевозчика.
В компании заявили, что полностью учли эту сумму в финансовой отчётности за 9 месяцев. В интересах следствия дополнительные детали не могут быть разглашены.
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