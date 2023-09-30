В авиакатастрофе в Карагандинской области погибли пилот-инструктор и курсант
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В Комитете гражданской авиации сообщили о погибших при крушении двухместного самолёта ТОО "Авиационный Учебно-Тренировочный Центр" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Авиакатастрофа унесла жизни пилота-инструктора, который имел 1097 часов налета, и курсанта Военного института Сил воздушной обороны.
Пилот имел действующее свидетельство, выданное в 2019 году, действительное до июля 2025 года.
"Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК и Авиационная администрация Казахстана выражают соболезнование родным и близким погибших граждан при авиационном происшествий", — говорится в сообщении КГА.
Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провёл экстренное совещание операционного центра по случаю авиапроисшествия с P2002-JF.
"Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования", — уточнили в ведомстве.
Отмечается также, что Авиационный учебно-тренировочный центр "Балапан" готовит пилотов на основании сертификата, выданного АО "Авиационная администрация Казахстана" 25 ноября 2022 года. Сертификационное обследование было проведено авиационными инспекторами АО "Авиационная администрация Казахстана" с 21 по 25 ноября 2022 года.
Сертификат лётной годности ВC UP-LA286, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 4 июня 2020 года.
Парк "Балапана" состоит из 15 единиц техники: 11 самолётов и четырёх вертолётов.
Напомним, 30 сентября 2023 года в Карагандинской области разбился двухместный самолёт UPLA286. После тренировочного взлёта на площадке Балапан в 7:46 пилот не вышел на связь. Позже стало известно, что крушение произошло в 8:44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области. Обнаружены обломки самолёта и тела двоих погибших.
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