При крушении самолёта неподалёку от аэропорта Актау погибли 38 человек. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев журналистам, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что 11 пострадавших остаются в реанимации.

"Лекарства есть, кровь есть, сейчас ещё борт санавиации из Астаны приземляется, наши лучшие врачи приезжают. Просьба, кто даже с лёгкими травмами, сегодня не надо их трогать, мало ли что, вдруг где-то тромб", - сказал вице-премьер, обращаясь к врачам.

Будет отдельная процедура опознания погибших, так как их тела обгорели.

Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.