В августе стартует новая ипотечная программа

Акимат города Семей в сотрудничестве с АО "Отбасы банк" запускает программу "Абай жастары", передает BaigeNews.kz.

Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, включая молодых специалистов и молодые семьи, работающие в различных сферах. Прием документов начинается 20 августа текущего года.

Условия участия будут опубликованы в ближайшие дни на официальном сайте акимата города Семей, сообщили в акимате.

В 2023 году благодаря этой программе жилье получили 41 семейчан.