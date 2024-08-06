В августе стартует новая ипотечная программа
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
134Фото: BaigeNews.kz
Акимат города Семей в сотрудничестве с АО "Отбасы банк" запускает программу "Абай жастары", передает BaigeNews.kz.
Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, включая молодых специалистов и молодые семьи, работающие в различных сферах. Прием документов начинается 20 августа текущего года.
Условия участия будут опубликованы в ближайшие дни на официальном сайте акимата города Семей, сообщили в акимате.
В 2023 году благодаря этой программе жилье получили 41 семейчан.
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