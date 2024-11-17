В Атырау закрыли мост между Европой и Азией стоимостью почти 10 млрд тенге

На мосту через Урал в Махамбетском районе Атырауской области, по которому едут фуры не только из Туркменистана в Россию и обратно, но из других стран, появилась трещина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

Его длина 860 метров, а ширина 13 метров, строительство длилось с 2014 по 2017 год. Стоимость проекта — 9,4 млрд тенге, выделенных из областного и республиканского бюджетов. Генеральным подрядчиком выступило ТОО "Атырауинжстрой", а работы велись силами ТОО "Энергомост".

Новый мост через реку соединяет две части света — Европу и Азию, граница между которыми проходит в этом месте. Он стал важным объектом, способствующим увеличению транзитного потенциала региона, связав трассу Атырау — Актобе — Астрахань. Через него проходят не только грузы из России, но и товары из других стран, направляющиеся в Европу и обратно. Мост также соединил жителей десяти сельских округов, расположенных по обе стороны реки, с общим населением около 40 тысяч человек. С обеих сторон моста были построены автодорожные подходы, обеспечившие связь с трассами Атырау — Индерборский и Атырау — Уральск.

Недавно на мосту обнаружили трещины, и его пришлось частично закрыть. По информации акимата Атырауской области, повреждения появились в средней части моста между сёлами Махамбет и Жалгансай.

"В связи с этим движение тяжёлых грузовиков по мосту запрещено. Легковым автомобилям разрешено проезжать со скоростью не более 20 километров в час, так как их вес не представляет угрозы", — сообщили в акимате.

Кроме того, на мосту установят специальные дорожные знаки, предупреждающие водителей о введённых ограничениях.