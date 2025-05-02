В Атырау задержан 17-летний наркокурьер с почти 25 граммами синтетики
Подросток водворён в следственный изолятор.
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В Атырау задержали несовершеннолетнего наркокурьера с крупной партией синтетического наркотика "Альфа-PVP", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили 17-летнего жителя Кызылординской области, которого подозревают в сбыте запрещённых веществ. При личном досмотре у подростка обнаружили 25 свёртков, обмотанных черной изолентой, каждый из которых содержал порошок белого цвета - по результатам экспертизы, это оказался синтетический наркотик "Альфа-PVP".
Общая масса изъятого вещества составила 24,7 грамма.
Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу - он водворён в следственный изолятор. Сотрудники полиции продолжают расследование, выясняя, кто стоит за поставками и координацией несовершеннолетних курьеров.
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