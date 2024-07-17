  • 17 Июля, 22:50
  • BAIGENEWS

В Атырау задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге

Сегодня, 22:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
96
Фото: baigenews.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Атырау подозреваемого в вымогательстве одного миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, он угрожал 27-летнему мужчине, что выложит в социальных сетях компрометирующие его личные видео.

24-летний житель региона задержан при получении от потерпевшего 100 000 тенге. Возбуждено уголовное дело.

Самое читаемое

Наверх