В Атырау задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге
Сегодня, 22:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
96Фото: baigenews.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Атырау подозреваемого в вымогательстве одного миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По данным полиции, он угрожал 27-летнему мужчине, что выложит в социальных сетях компрометирующие его личные видео.
24-летний житель региона задержан при получении от потерпевшего 100 000 тенге. Возбуждено уголовное дело.