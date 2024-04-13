В Атырау за считанные дни построено более 100 км защитных дамб

Из-за подъёма уровня воды в реке Жайык и увеличенного водосброса с Ириклинского водохранилища в Атырау интенсивно ведутся берегоукрепительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона по ЧС.

"Всего за последние шесть дней уложено 101,2 км берегоукрепительных дамб из запланированных 215,1 км. Следует отметить, что изначально по картографическим данным запланированная протяженность заградительных сооружений составляла 105 км. На сегодня активно ведется углубление и расширение канала Соколок, который находится в пригороде Атырау и является важной артерией между рекой Жайык и Каспийским морем – его протяженность составляет 24 км. Идут работы по расширению канала, а оставшийся грунт используется для усиления валов. Помимо этого ведется строительство дополнительного канала рядом с действующим каналом Соколок. При переливе воды из канала Соколок, второй канал будет резервным гидротехническим сооружением для перелива. На данный момент завершены работы на 12 км. Только по городу Атырау на возведении берегоукрепительных дамб задействовано порядка 1 тыс. единиц различной спецтехники, 3,2 тысячи работников различных организаций и более 3,5 тысячи волонтёров", — говорится в сообщении.

Работники четырёх местных компаний активно укрепляют берег вдоль канала Чёрная речка. Его протяжённость составляет более 35 км – от трассы Атырау-Уральск до Еркинкалинского сельского округа. Этот канал имеет особое значение для реки Жайык, так как является одним из его ответвлений. Здесь ведутся работы по укреплению имеющихся дамб (дополнительно поднимаются на 1,5-2 метра), очистке русла, мостовых проходов и шлюзов. Кроме того, за последние годы владельцы крестьянских хозяйств из труб и грунта уложили переходы через канал, которые сейчас вскрываются для улучшения прохода воды.

Всего на берегоукрепительных работах канала Черная речка задействованы 350 человек от четырех компании, 50-80 местных жителей и волонтеров, а также свыше 70 единиц различной спецтехники. Здесь следует отметить, что по завершению запланированных работ, эти компании продолжат вести мониторинг во время прихода большой воды. И в случае необходимости будут укреплять критические участки.



В целом весь город с прилегающими сельскими округами поделен на 107 участков, за каждым из которых закреплен ответственный, а информация о проделанной работе обновляется ежедневно. Для подготовки к паводкам мобилизованы подразделения Национальной гвардии МВД, министерства обороны, направляется техника с других регионов, мобилизованы силы и средства крупных нефтяных компаний региона. Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства, активное участие принимают местные субъекты предпринимательства.