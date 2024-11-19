В Атырау вырубили деревья ради строительства АЗС
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Высаженные в Атырау за счёт бюджетных средств деревья срубили под корень, чтобы построить автозаправочную станцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau ONLINE.
"Около трёх лет назад рядом с трассой, в месте, которое горожане называют "территория А-28", высадили примерно две с половиной тысячи деревьев. Их регулярно поливали, за ними ухаживали коммунальные службы. На посадку деревьев выделили деньги из местного бюджета", - сообщает сетевое издание.
Однако недавно городской акимат разрешил построить на этом участке АЗС, и деревья срубили. Это вызвало возмущение местных жителей.
"Мы и так задыхаемся каждый день из-за промышленных предприятий. Теперь нас просто лишают зелени. Как это понимать? Почему власти допустили такое? Неужели для АЗС нельзя было найти другое место?" — жалуется житель города Аманбек Асылбек.
Сообщается, что Атырау входит в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, поэтому каждое дерево здесь имеет огромное значение. Местные активисты потребовали наказать чиновников, ответственных за нанесённый природе ущерб.
"На трассе А-28 действительно запланировано строительство заправки. Для подготовки подъездных путей и строительной площадки потребовалось пересадить 320 деревьев. Работы проводила специализированная компания", — сообщили в пресс-службе городского акимата.
В акимате добавили, что компания предоставила все необходимые разрешительные документы, и строительство идёт в рамках закона.
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