В Атырау вырубили деревья ради строительства АЗС

Высаженные в Атырау за счёт бюджетных средств деревья срубили под корень, чтобы построить автозаправочную станцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau ONLINE.

"Около трёх лет назад рядом с трассой, в месте, которое горожане называют "территория А-28", высадили примерно две с половиной тысячи деревьев. Их регулярно поливали, за ними ухаживали коммунальные службы. На посадку деревьев выделили деньги из местного бюджета", - сообщает сетевое издание.

Однако недавно городской акимат разрешил построить на этом участке АЗС, и деревья срубили. Это вызвало возмущение местных жителей.

"Мы и так задыхаемся каждый день из-за промышленных предприятий. Теперь нас просто лишают зелени. Как это понимать? Почему власти допустили такое? Неужели для АЗС нельзя было найти другое место?" — жалуется житель города Аманбек Асылбек.

Сообщается, что Атырау входит в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, поэтому каждое дерево здесь имеет огромное значение. Местные активисты потребовали наказать чиновников, ответственных за нанесённый природе ущерб.

"На трассе А-28 действительно запланировано строительство заправки. Для подготовки подъездных путей и строительной площадки потребовалось пересадить 320 деревьев. Работы проводила специализированная компания", — сообщили в пресс-службе городского акимата.

В акимате добавили, что компания предоставила все необходимые разрешительные документы, и строительство идёт в рамках закона.