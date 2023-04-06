В Атырау выпускники детдома остались без жилья

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В Атырау выпускники детского дома остались без жилья, они не могут получить квартиры от государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

По закону им полагаются квартиры, но в акимате разводят руками и говорят, что свободного жилья в регионе нет. Детдомовцы арендуют квартиры, а некоторые и вовсе остаются на улице.

Александр Кан вырос в детском доме. В очереди за жильём стоит с 2015 года. За восемь лет парню так и не выдали законное жильё. Местные власти уверяют, что о проблеме им известно, но вопрос решения так и не нашёл.

"Я снимал квартиру за 100 тысяч тенге, четыре дня назад я остался без квартиры получается. На данный момент я на улице. Оставил расписку квартирантке, что у меня долг 65 000 тысяч тенге. Как быть я не знаю, и кредиты на мне висят, как бы и квартиры нет, щас на улице хожу", - говорит он.

Сегодня в Атырауской области в очереди на жильё состоят более 20 тысяч человек. Среди них 1174 выпускника детского дома. За последние годы местный акимат сиротам не выдал ни одной квартиры.

"Мы выйдем на президента, будем добиваться своего. Вот многодетные получают за 2-3 года, в очередь встают, получают дом трёхкомнатный, четырёхкомнатной. А мы не можем", - отмечает житель Атырау Дмитрий Переплюков.

Ответственные утверждают, в скором времени намерены увеличить количество арендного жилья. Возможно тогда, выпускникам детского дома повезет и они получат долгожданную крышу над головой.

"Мы предоставили рекомендации по увеличению количества квартир в нашем регионе вышестоящим органам. Этот вопрос пока находится на рассмотрении. Также со стороны акимата планируем увеличить количество сдаваемых в аренду домов", - рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Рафхат Жолдиев.

Потерявшие надежду бездомные сироты надеются на поддержку главы государства.