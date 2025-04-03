В Атырау водитель детского дома семейного типа "Шанырак" был обвинен в том, что несколько раз ударил 15-летнего воспитанника учреждения. Несмотря на подтвержденные факты насилия, уголовное дело в отношении мужчины было прекращено, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила полиция, инцидент действительно имел место, однако пострадавший подросток отказался подавать заявление. В связи с этим дело было закрыто по причине отсутствия жалобы от потерпевшего.

Сам водитель свою вину отрицает. По его словам, он лишь "играл" с подростком, а произошедшее было неправильно понято. Мужчина добавил, что мальчик часто оскорблял его, называя "Гитлером" и "фашистом", что его сильно задевало. Подросток подтвердил эти слова.