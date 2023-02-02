В Атырау в общежитии обвалилась стена, студентов эвакуировали

Фото: atpress.kz

Жильцов студенческого общежития №2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова 1 февраля срочно эвакуировали и переселили в общежития других учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Причиной эвакуации стала образовавшаяся трещина в стене в старом здании общежития, построенном в 1972 году. Специалисты акимата области осмотрели здание и признали его опасным для проживания.

"Трещина в стене первого этажа появилась в конце 2022 года. Однако на днях она стала глубже, в результате внутренняя стена обвалилась. На этот год у нас запланирован капитальный ремонт. В связи с тем, что специалисты признали здание аварийным, студентов временно переселили в безопасные места – в другие общежития университета", - сообщил директор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова по инфраструктуре Жалгасбай Шагиров.

Уточняется, что в этом студенческом общежитии в последний раз ремонт провели в 2017 году.