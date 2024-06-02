В Атырау усилили мониторинг отбора проб питьевой воды

Из 32 проб, взятых из открытого источника воды, по 16 выявили несоответствия гигиеническому нормативу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город"

В оперативном штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что во время паводка увеличилось количество пунктов отбора проб, чаще проверяют воду на разных участках.

"В пробах, взятых на водных установках Атырау несоответствия гигиеническим нормативам питьевой воды не выявили. В результате проведенной проверки по илу и мутности реки Урал, и наличию мусора, принесенного течением, употреблять воду из открытого водоема запрещено", — рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабиркызы.

Всего с начала режима ЧС по Атырауской области отобрали более 900 проб воды из реки Урал и питьевой воды. Из них на территории города — более 300 проб. Из 32 проб, взятых из открытого источника воды, по 16 выявили несоответствия гигиеническому нормативу.