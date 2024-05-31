В Атырау усилили контроль за отбором проб питьевой воды

В связи с режимом ЧС в Атырауской области усилена работа по отбору проб питьевой воды и на водных устройствах, обеспечивающих жителей региона, передаёт BaigeNews.kz.

В условиях паводка увеличилось количество пунктов отбора проб, а также усилена частота проверок воды на разных участках.

"В пробах, взятых на водных установках в Атырау несоответствия гигиеническим нормативам питьевой воды не выявлено. Однако по результатам проверки по илу и мутности реки Жайык и наличию мусора, принесённого течением, употреблять воду из открытого водоёма запрещено", - рассказала замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабиркызы.

Всего с начала режима ЧС по Атырауской области отобрано более 900 проб воды из реки Жайык и питьевой воды. Из них на территории города взято более 300 проб.

Из 32 проб, взятых из открытого источника воды, по 16 выявлены несоответствия гигиеническому нормативу, уточнили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.