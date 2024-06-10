В Атырау снижается уровень воды в реке Жайык - оперштаб
Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
125Фото: скриншот
В Атырау идет уборка мешкотар с участков неподверженных подтоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В настоящее время уборка мешков с грунтом ведется вдоль Центрального моста, а также набережной в микрорайоне Авангард.
По информации пресс-секретаря акимата г. Атырау Гасырбека Толегена, грунт из мешков сбрасывается в карьеры, откуда инертный материал и был извлечен. Работы по уборке мешкотар выполняют учреждения на специально отведенных участках.
“По городу Атырау уровень воды в реке Жайык снижается, он не повышался уже в течение нескольких дней. Поэтому акимат города Атырау приступил к уборке мешков с территорий, не подверженных подтоплению”, - сказал Гасырбек Толеген.
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