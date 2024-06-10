  • 10 Июня, 20:43
  • BAIGENEWS

В Атырау снижается уровень воды в реке Жайык - оперштаб

Сегодня, 19:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
125
Фото: скриншот

В Атырау идет уборка мешкотар с участков неподверженных подтоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В настоящее время уборка мешков с грунтом ведется вдоль Центрального моста, а также набережной в микрорайоне Авангард.

По информации пресс-секретаря акимата г. Атырау Гасырбека Толегена, грунт из мешков сбрасывается в карьеры, откуда инертный материал и был извлечен. Работы по уборке мешкотар выполняют учреждения на специально отведенных участках.

“По городу Атырау уровень воды в реке Жайык снижается, он не повышался уже в течение нескольких дней. Поэтому акимат города Атырау приступил к уборке мешков с территорий, не подверженных подтоплению”, - сказал Гасырбек Толеген.

Самое читаемое

Наверх