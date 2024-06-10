В Атырау снижается уровень воды в реке Жайык - оперштаб

В Атырау идет уборка мешкотар с участков неподверженных подтоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В настоящее время уборка мешков с грунтом ведется вдоль Центрального моста, а также набережной в микрорайоне Авангард.

По информации пресс-секретаря акимата г. Атырау Гасырбека Толегена, грунт из мешков сбрасывается в карьеры, откуда инертный материал и был извлечен. Работы по уборке мешкотар выполняют учреждения на специально отведенных участках.