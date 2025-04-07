В Атырау ночью 5 апреля шестеро мужчин избили 40-летнего горожанина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По информации областного управления здравоохранения, пострадавший был доставлен в больницу с множественными травмами, в том числе переломами нескольких рёбер. Его состояние оценивается как стабильно среднетяжёлое.

Кадры избиения, где видно, как мужчину продолжают избивать даже после того, как он упал на землю, разошлись по соцсетям.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, несмотря на отсутствие заявления от пострадавшего, начата проверка. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Сообщалось, что в Атырау водитель детского дома семейного типа "Шанырак" был обвинён в том, что несколько раз ударил 15-летнего воспитанника учреждения. Несмотря на подтверждённые факты насилия, уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.