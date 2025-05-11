В селе Еркинкала (Атырауская область) произошёл резонансный случай жестокого насилия среди подростков. Как сообщает мать пострадавшего восьмиклассника, её сына избила группа подростков — по её словам, нападавших было не менее восьми человек. Один из них — сын сотрудника полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Родители уже подали заявление в правоохранительные органы, однако мать опасается давления и замалчивания дела.

"У сына вся спина в синяках, кровь, он в глубоком психологическом шоке. Детям угрожали, что, если кто-то заговорит, их побьют снова. Я боюсь за сына. Но ещё больше — за других детей, которые могут стать следующими", — говорит женщина.

На ситуацию отреагировал общественный активист и блогер Рустем Баязиев:

"Это не обычная школьная драка. Это — тест на справедливость. Если дело замнут, дети, их родители и весь район получат чёткий сигнал: можно избивать — главное, чтобы были связи. Мы обязаны требовать правды".

В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что все участники избиения установлены и доставлены в отдел полиции.

"В связи с тем, что подростки не достигли совершеннолетия, следственные действия проводятся с участием законных представителей. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", — говорится в официальном ответе ДП.

Иная информация не разглашается в интересах следствия. В то же время родители и общественники призывают следственные органы обеспечить прозрачность и объективность разбирательства.

Ранее в Алматинской области подросток устроил расправу над сверстниками.