В Атырау суд лишил капитана полиции звания и назначил рекордный штраф
На судебном заседании он полностью признал вину.
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В Атырау капитан криминальной полиции поплатился за попытку незаконного заработка — суд приговорил его к 15 миллионам тенге штрафа за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.
Согласно материалам дела, оперуполномоченный, воспользовавшись уязвимым положением гражданина, проходящего по уголовному делу, убедил его и потерпевших, что для "решения вопроса" необходимо оплатить штраф в размере 1,5 млн тенге. Эти деньги он присвоил себе.
В суде выяснилось, что полицейский сознательно использовал юридическую неграмотность и эмоциональное состояние людей, чтобы добиться "оплаты" несуществующего штрафа. На судебном заседании он полностью признал вину, искренне раскаялся и добровольно возместил причинённый ущерб.
Несмотря на то что прокурор требовал 4 года лишения свободы и пожизненный запрет на госслужбу, суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетнего ребёнка, признание вины, отсутствие отягчающих факторов и мнение потерпевших, которые просили не наказывать полицейского тюрьмой.
В результате - штраф в десятикратном размере хищенной суммы: 15 миллионов тенге. Помимо этого, бывший капитан лишён специального звания и пожизненно отстранён от работы в органах.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор сотрудникам полиции Шымкента.
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