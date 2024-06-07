В Атырау сносят недостроенный концертный зал, который простаивал 10 лет

В Атырау стартовали работы по сносу недостроенного концертного зала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Строительство данного объекта в микрорайоне Нурсая заморожено, он простаивает 10 лет. На его месте будет построен новый зал в форме домбры.

Согласно информации на портале госзакупок, на снос существующих зданий концертного зала на 1200 мест и банно-оздоровительного комплекса на 100 мест в Нурсае выделено 416 миллионов 220 тысяч тенге. Работы по сносу здания осуществляет подрядчик ТОО "ARSM".

На строительство нового здания концертного зала на 1200 мест с историко-краеведческим музеем выделено 119,3 миллиона тенге. Проектной организацией является столичное ТОО Engineering center ltd.

Общая площадь будущего здания составит 34 618 квадратных метров. Проектные работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года, а общее строительство планируется завершить в 2026 году.