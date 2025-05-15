В Атырау прокуратура выиграла иск и восстановила права обманутых пайщиков
Прокуратура защитила права пайщиков в Атырау.
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В Атырау завершилось судебное разбирательство, ставшее важным прецедентом в защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных жилищно-строительных кооперативов, передаёт BaigeNews.kz. По инициативе городской прокуратуры в суд был подан иск против ЖСК "Baisanat Residence" и его учредителей с требованием расторгнуть договоры с пайщиками и вернуть им уплаченные средства. Атырауский городской суд признал доводы надзорного органа обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме.
Решение суда открывает пайщикам возможность с участием инвесторов завершить строительство и, наконец, обрести своё жильё, которого они ждали многие годы. Прокуратура подчёркивает, что это не единичный случай: в рамках системной работы уже удалось вернуть в собственность пайщиков земельный участок ЖСК "Казанат", а также обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома ЖСК "Акмаржан".
Работа по восстановлению нарушенных прав продолжается. Надзорные органы заявляют о готовности и впредь отстаивать интересы граждан в судебном порядке, обеспечивая законность и прозрачность в сфере долевого строительства.
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