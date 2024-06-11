В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Китая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 июня в Атырау прибыла гуманитарная помощь из крупного порта Ляньюньган на восточном побережье Китая, передаёт BaigeNews.
"Китай и Казахстан - цивилизованные государства с долгой дружественной историей. Хотя Ляньюньган и Атырау далеки друг от друга, это не мешает общению народов. По некоторым причинам наша гуманитарная помощь немного запоздала. Но это не остановил нас, чтобы проявить заботу о вашей стране. Сегодня я передаю гуманитарную помощь от имени порта Ляньюньган в Фонд социального развития города Атырау, - рассказал директор представительства порта Ляньюньган в Центральной Азии Чжао Вэй.
В Атыраускую область, пострадавшую от паводков, из города Ляньюньган были доставлены палатки, постельное белье, перчатки, резиновые сапоги, лопаты и влагопоглощающие инструменты.
Напомним, сегодня китайско-казахская логистическая база в Ляньюньгане наращивает товарооборот между Китаем и Центральной Азией.
Самое читаемое
- Предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию
- Более 100 миллионов тенге украл строитель в Астане
- Отменить единый часовой пояс в Казахстане могут в начале августа
- Град диаметром три сантиметра выпал в СКО
- Похищали людей, отбирали имущество: в Кызылорде ликвидировали преступную группировку