Атырауская область пополнила свой арсенал спасательной авиации: в регион доставлен современный самолет L-410 NG. Воздушное судно будут использовать для множества задач: от доставки гуманитарных грузов до санитарных эвакуаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Церемония передачи прошла в торжественной обстановке с участием акима Серика Шапкенова и министра по ЧС Чингиса Аринова.

"Весной прошлого года Атырауская область столкнулась с серьезными вызовами в условиях режима чрезвычайной ситуации. Этот опыт стал для нас важным уроком и напоминанием о необходимости постоянной готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Новая техника значительно расширит возможности в оперативном реагировании, — заявил Шапкенов.

L-410 NG вмещает до 19 человек или почти 2 тонны груза, разгоняется до 417 км/ч и уверенно работает в температурном диапазоне от −50 до +50 градусов. Благодаря короткой взлетной полосе в 500 метров самолет может садиться даже на небольших площадках, что особенно важно в отдалённых районах.

На борту — всё для спасения жизней: современное медоборудование, носилки и возможность установки систем жизнеобеспечения. Это делает самолет универсальным — его можно использовать как для перевозки людей и техники, так и в качестве "летающей скорой помощи".

Прежде чем приступить к работе, экипаж прошел подготовку в Чехии на заводе-производителе Omnipol. Лётчики не только отточили управление новым самолётом, но и освоили техническое обслуживание машины.