В Атырау подготовили 94 эвакопункта в случае угрозы паводка

Власти Атырау подготовили 94 эвакуационных пункта в случае угрозы паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Вместимость эвакуационных пунктов, подготовленных с целью эвакуации жителей города в безопасные зоны в случае угрозы паводка, составляет 10 250 мест.



В настоящее время ко всем эвакуационным пунктам доставлены постельное белье, койки.

В случае возникновения опасности эвакопункты по городу могут беспрепятственно принимать жителей", - говорится в сообщении.

С адресами эвакуационных пунктов можно ознакомиться через приложение 2gis.kz.