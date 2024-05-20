  • 20 Мая, 12:49
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В Атырау подготовили 94 эвакопункта в случае угрозы паводка

Сегодня, 12:17
АВТОР
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Оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Власти Атырау подготовили 94 эвакуационных пункта в случае угрозы паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Вместимость эвакуационных пунктов, подготовленных с целью эвакуации жителей города в безопасные зоны в случае угрозы паводка, составляет 10 250 мест.

В настоящее время ко всем эвакуационным пунктам доставлены постельное белье, койки.
В случае возникновения опасности эвакопункты по городу могут беспрепятственно принимать жителей", - говорится в сообщении.

С адресами эвакуационных пунктов можно ознакомиться через приложение 2gis.kz.

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