В Атырау подготовили 94 эвакопункта в случае угрозы паводка
Сегодня, 12:17
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Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
97Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Власти Атырау подготовили 94 эвакуационных пункта в случае угрозы паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"Вместимость эвакуационных пунктов, подготовленных с целью эвакуации жителей города в безопасные зоны в случае угрозы паводка, составляет 10 250 мест.
В настоящее время ко всем эвакуационным пунктам доставлены постельное белье, койки.
В случае возникновения опасности эвакопункты по городу могут беспрепятственно принимать жителей", - говорится в сообщении.
С адресами эвакуационных пунктов можно ознакомиться через приложение 2gis.kz.