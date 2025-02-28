В Атырау состоялось официальное открытие завода Beruseal Caspian. Он будет выпускать оборудование для нефтегазовой отрасли. В Минэнерго отметили, что это важный шаг для развития отечественного производства и увеличения доли казахстанских товаров в крупных нефтегазовых проектах, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии присутствовали представители министерства энергетики, акимата Атырауской области, Международного центра развития нефтегазового машиностроения, а также ведущих нефтегазовых компаний.

Новое предприятие займётся выпуском быстроразъёмных зажимов для трубопроводов и композитных материалов для их ремонта. Ранее такое оборудование закупалось за рубежом.

С 2021 года Казахстан активно работает над увеличением доли отечественного производства в нефтегазовом секторе. На сегодня заключено 24 соглашения с международными инвесторами и производителями оборудования, разработано 27 проектов по локализации, семь заводов уже запущены.