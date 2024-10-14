В Атырау отключат холодную воду
Сегодня, 11:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
139Фото: pixabay.com
В Атырау 14 октября в некоторых домах отключат холодную воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д-300 мм будет прекращена подача холодной воды к жилым домам и объектам по нижеследующим адресам с 14.00 часов до 20.00 часов 14 октября 2024 года: - мкр.Береке №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (5 этажные дома) -ТП "Береке", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Уникальные находки делает в степи жительница Актау
- Буксующие фуры, легковушки в кюветах – чем обернулся гололёд на трассах СКО
- Ушёл из дома в депрессии: пропавшего больше месяца назад павлодарца нашли мёртвым
- Родителям квадроберов пригрозили штрафами в Узбекистане
- Лора Санко приготовила казахский образ на чемпионский бой Шавката Рахмонова