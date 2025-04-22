Утром с 21 на 22 апреля в Атырау произошел инцидент: обрушилась средняя часть здания общежития №2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, передаёт BaigeNews.kz. К счастью, никто не пострадал.

По данным Региональной службы коммуникаций, пострадавших и погибших нет, так как с февраля 2023 года здание было пустым. Это произошло после того, как в ноябре 2022 года были выявлены дефекты в стене первого этажа, что привело к признанию общежития аварийным. С того момента в здании никто не жил.

Здание, построенное в 1972 году, находилось на проспекте Студентов, 29. После обследования специалисты управления государственного архитектурно-строительного надзора признали его небезопасным для проживания. В ответ на это университет совместно с управлением строительства Атырауской области уже начали работы по сносу двух аварийных общежитий и планируют построить новое, современное здание, рассчитанное на тысячу студентов. Проект готов, и сейчас проходит государственную экспертизу.