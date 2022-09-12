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В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления
Об открытии частной школы в Атырау салафитского направления стало известно после публикации блогера Нургуль Мукушевой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аtpress.kz.
Как сообщает блогер, данное образовательное учреждение называется "Национальная женская школа", где девушки носят хиджаб, традиционную арабскую одежду.
"Руководителем этой школы назначена Жумазия Жолмуханова, жительница Атырауской области. Хуже всего то, что Жулдыз Канкереевна, дочь Жолмуханова Канкерея, родного брата директора школы, и ее зять Муратбеков Абзал в 2015 году участвовали в боевых действиях в Сирии, а в 2019 году оба умерли", - пишет Мукушева.
С ее слов основателями данного салафитского учебного заведения являются Есбосын Асан и Розыев Мурат из Туркменистана, широко пропагандирующие салафитскую идеологию. Есбосын Асан Балгабайулы был осужден по статье 194 "Вымогательство" УК РК.
Блогер обратилась к министру просвещения РК Асхату Аймагамбетову и попросила его немедленно закрыть школу.
Между тем, в управлении образования Атырауской области сообщили, что по этой информации уже начата проверка.
"Сообщаем, что лицензия данной частной организации уполномоченными органами не выдавалась. Сейчас на основе появившейся информации проводится проверка. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры. Отметим, что Казахстан является светским государством и все организации, в том числе и частные, обязаны соблюдать действующее законодательство", - говорится в сообщении ведомства.
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