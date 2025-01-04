Хлебобулочное изделие пекли в помещении, где не было раковины для мытья рук персонала, а систему вентиляции и кондиционирования воздуха давно не чистили. Там также не было приборов, которые должны быть в помещениях такого рода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ жайық".

Пекари делали свою работу в грязных халатах и разрешения на эту деятельность у них не было.

Таким образом, суд оштрафовал ТОО за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации КоАП и разрешения на сумму более 90 тысяч тенге.

В свою очередь Управление санитарно-эпидемиологического контроля оштрафовало товарищество по статье "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения" на 230 МРП.

Как уже говорилось, ТОО оспорило предписание управления СЭК в суде, но решение осталось без изменений.