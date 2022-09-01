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BaigeNews.kz Сегодня, 03:30
88
Фото: BaigeNews.kz

В Атырау начался суд в отношении 27 участников январских событий

В Атырау начался суд в отношении 27 участников январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Пять подсудимых были доставлены из СИЗО, у остальных – домашний арест или подписка о невыезде. Подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителя власти, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа,, хищении оружия. 

По делу проходят 110 потерпевших (все они сотрудники полиции и военнослужащие) и около ста свидетелей. Всех подсудимых защищают адвокаты, у некоторых их по два. В качестве общественных защитников участвуют родственники осуждённых – матери, бабушки, жёны.

По данным МВД, следователями полиции по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела. Их них 2,5 тысячи - по кражам, 710 - по фактам хищения либо хранения оружия, 418 - по фактам хулиганства, 199 - по фактам уничтожения имущества, 26 – по разбоям и грабежам. Следователями полиции проведено порядка 40 тысяч следственных действий, допрошено свыше 15 тысяч граждан, назначено более 2,5 тысячи различных экспертиз. Окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды.  

По уже состоявшимся разбирательствам осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям без лишения свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – четыре. 

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#январские события #суд #Атырау
Сегодня, 03:30
88
Журналист

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