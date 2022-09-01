Лента новостей
- В Атырау начался суд в отношении 27 участников январских событий 03:30 78
- Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках 02:35 117
- Полицейские навестили в больнице Алматы младенца, которого спасли из уличного туалета 01:45 268
- Стало известно о состоянии мальчика, прыгнувшего с поезда в Жамбылской области 00:48 352
- Астанчан просят заранее планировать маршрут по дорогам города 31.08.2022 254
- Биржевые торги дизтопливом приостановили в Казахстане 31.08.2022 304
- "Домогаются и мужчин": жертвы харассмента из Шымкента рассказали свои истории 31.08.2022 1510
- Air Astana насчитала 100 птиц, столкнувшихся с самолётами авиакомпании 31.08.2022 328
- Хлопок газа на заводе: один человек погиб, пятеро пострадали в Алматинской области 31.08.2022 359
- ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 31.08.2022 417
- Почему дорожает сахар 31.08.2022 424
- Акимат Костаная отреагировал на видео блогера, рассказывающего о проблемах инвалидов 31.08.2022 652
- Если "серый" вывоз ГСМ не прекратится, то усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны — КМГ 31.08.2022 358
- В столичном районе Байконыр снесут часть домов 31.08.2022 308
- Во сколько обойдётся ремонт сгоревшего здания акимата Алматы 31.08.2022 346
- Что дороже золота — о загадках Северного Казахстана рассказали археологи 31.08.2022 611
- "Зелёная энергетика", или почему без АЭС не обойтись? Интервью с экспертом 31.08.2022 448
- Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану 31.08.2022 343
- Стипендию "Болашак" присудили 84 казахстанцам 31.08.2022 335
- Челлендж "100 км за 24 часа" по алматинским горам. Как это было 31.08.2022 622
- Запуск инвестпроектов, модернизация дорог - задачи поставили перед новым акимом Актюбинской области 31.08.2022 343
- Агрессивная лиса отобрала еду у отдыхающих в парке в Шымкенте 31.08.2022 436
- Сотрудничество с международными организациями и обучение: какие услуги закупает КМГ 31.08.2022 264
- Три тысячи ваучеров для подготовки специалистов в частных IT-школах выделят в Казахстане 31.08.2022 396
- "Откосить от армии". В КазИТУ прокомментировали нашумевшую рекламу университета 31.08.2022 559
- Назначен аким Актюбинской области 31.08.2022 578
- Пострадавшую во время январских событий девочку успешно прооперировали 31.08.2022 365
- Лося спасли полицейские в Костанайской области 31.08.2022 438
- 154 объекта недвижимости и 19 элитных авто изъяты у ОПГ, занимавшейся рейдерством 31.08.2022 834
- "Дочка" КМГ продавала авиатопливо аэропорту Нур-Султана по завышенной цене 31.08.2022 729
- Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов 31.08.2022 593
- Ондасын Уразалин ушёл с поста акима Актюбинской области 31.08.2022 1242
- Глава государства принял акима Кызылординской области 31.08.2022 333
- В Казахстане упростят поступление на госслужбу 31.08.2022 919
- Больше сорока человек тушат пожар в Карагандинской области 31.08.2022 595
- Премьер представил нового акима Туркестанской области и дал поручения по развитию региона 31.08.2022 467
- Вдвое подняли зарплату преподавателям творческих вузов Казахстана 31.08.2022 333
- "В какой стране живёте, той и служите". Как кореянка выучила казахский и преподаёт его детям 31.08.2022 879
- О реализации инициатив Токаева из послания 2021 года рассказал Ерлан Карин 31.08.2022 306
- В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены 31.08.2022 405
- КФГД сохранил максимальные ставки по депозитам на октябрь 31.08.2022 465
- Репортаж с аварийной ТЭЦ в Петропавловске. Успеют ли починить? 31.08.2022 477
- Эмира Катара ожидают с визитом в Казахстане в ближайшее время 31.08.2022 475
- Страховка для аграриев станет дешевле 31.08.2022 427
- В Казахстане заработает Цифровая карта семьи 31.08.2022 324
- Главу предприятия из структуры МВД задержали в СКО при получении взятки 31.08.2022 369
- Палата "Атамекен" в Костанайской области расширяет меры поддержки бизнеса 31.08.2022 340
- Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov 31.08.2022 381
- Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области 31.08.2022 2010
- Приёмные родители избивали детей и заставляли работать: видео попало в социальные сети 31.08.2022 2185
- Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган 31.08.2022 752
- Казахстанский Президентский оркестр примет участие в международном фестивале в Турции 31.08.2022 365
- Юлия Путинцева уверенно победила в первом круге US Open-2022 31.08.2022 378
- Около 80 новых школ откроются в Казахстане первого сентября 31.08.2022 458
- Цены на жильё в Казахстане: симметричный рост - аналитики 31.08.2022 554
- Строгие выговоры объявили главе КМГ и вице-министру энергетики из-за проблем с ГСМ 31.08.2022 679
- Как изменится процедура аттестации учителей в Казахстане — Аймагамбетов 31.08.2022 633
- Послание Токаева будут транслировать на телеканалах и онлайн-ресурсах 31.08.2022 667
- БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области 31.08.2022 1204
- Попавшая в рабство в Лаосе казахстанка вернулась домой 31.08.2022 3266
- 230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 31.08.2022 508
- На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв 31.08.2022 1459
- Сельчане устали ждать ремонта улиц и делают его своими силами в СКО 31.08.2022 454
- Дефицит пастбищ наблюдается в сёлах Карагандинской области 31.08.2022 375
- Илон Маск поделился способом своего похудения 31.08.2022 681
- Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам 31.08.2022 3452
- Коллега Малышевой развеял мифы об ОРВИ 31.08.2022 513
- Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку 31.08.2022 626
- Призрака сняли в алматинских горах 31.08.2022 1624
- Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет 31.08.2022 488
- 67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек 31.08.2022 425
- Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке 30.08.2022 1246
- Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе 30.08.2022 567
- Казахстанца подозревают в участии в международной наркогруппировке 30.08.2022 619
- "Барыс" подписал четырёх новых игроков 30.08.2022 483
- Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать 30.08.2022 632
- Кыргызского пастуха задержали за незаконный переход границы с Казахстаном 30.08.2022 639
- Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области 30.08.2022 528
- Тысячи тушек погибшей рыбы сняли на видео на берегу Каспия 30.08.2022 542
- Казахстанские велогонщики покорили трек в Чехии 30.08.2022 474
В Атырау начался суд в отношении 27 участников январских событий
В Атырау начался суд в отношении 27 участников январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Пять подсудимых были доставлены из СИЗО, у остальных – домашний арест или подписка о невыезде. Подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителя власти, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа,, хищении оружия.
По делу проходят 110 потерпевших (все они сотрудники полиции и военнослужащие) и около ста свидетелей. Всех подсудимых защищают адвокаты, у некоторых их по два. В качестве общественных защитников участвуют родственники осуждённых – матери, бабушки, жёны.
По данным МВД, следователями полиции по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела. Их них 2,5 тысячи - по кражам, 710 - по фактам хищения либо хранения оружия, 418 - по фактам хулиганства, 199 - по фактам уничтожения имущества, 26 – по разбоям и грабежам. Следователями полиции проведено порядка 40 тысяч следственных действий, допрошено свыше 15 тысяч граждан, назначено более 2,5 тысячи различных экспертиз. Окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды.
По уже состоявшимся разбирательствам осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям без лишения свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – четыре.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10343
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 923
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6890
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1033
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3691
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25765
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8099
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1696
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5216
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1946
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18779
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3719
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4535
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2922
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8466
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3820
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2652
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2712
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6424
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2840
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2504
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4939
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2753
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10402
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2529
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2634
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2513
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4984
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2724
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3188
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3802
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4522
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4259
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3954
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5313
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4966
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4977
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5271
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7559
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11124
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6846
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7690
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6813
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10235
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6176
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6983
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9171
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7699
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7607
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6698
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8508
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6921
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16550
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9240
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8613
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8935
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9349
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8581
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8677
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9061
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10241
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8838
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10041
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13518
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8852
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10412
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8172
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7935
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8945
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9144
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7854
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9456
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7645
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9504
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16060
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7948
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9220
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8928
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19984
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 10005
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6902
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6157
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6233
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6494
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5932
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9966
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6670
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8610
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9524
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9525
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7166
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7317
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22113
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8280
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10241
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7452
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8844
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9461
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10444
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8863
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10874
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10302
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11400
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11611
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27848
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11978
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12741
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12708
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12596
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13464
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21120
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12921
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20146
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30570
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14633
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18076
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18896
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21121
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17121
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18338
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16430
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16557
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16404
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31954
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18263
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16953
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21028
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20918
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21181
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20294
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20525
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22666
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23310
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21880
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21438
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22271
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22018
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21129
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22859
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21807
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22188
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23671
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24856
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24278
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23615
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25909
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23274
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26046
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23780
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54594
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25305
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24435
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25326
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24033
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24145
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24365
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24102
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25155
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24493
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25850