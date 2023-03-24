В Атырау начался суд против Kсell

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В Атырау началось судебное разбирательство по иску областного департамента торговли и защиты прав потребителейй к оператору сотовой связи АО "Кселл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Предметом иска стало практикующееся со стороны оператора изменение тарифного плана в одностороннем порядке без согласия на то пользователей его услуг. В связи с этим департамент потребовал признать действия Kсell незаконными, исключить из публичного договора ущемляющие права абонентов условия, а также произвести перерасчёт и вернуть деньги потребителям всей страны.

Рассмотрение поданного ещё в декабре иска началось 14 марта, причём истца уведомили об этом буквально за 15 минут до начала online-заседания, в ходе которого выяснилось, что ответчик уже успел подать два ходатайства.

В первом ходатайстве юристы Kсell просят передать гражданское дело в экономический суд Алматы, то есть по месту нахождения центрального офиса компании. А во втором – вернуть исковое заявление департаменту, поскольку в нём не указаны конкретные потребители, суммы якобы имевшей место переплаты и соответствующие расчёты. Кроме того, по мнению ответчика, в компетенцию истца не входит обращение в суд в защиту прав неопределённого круга лиц.

Представитель департамента подал возражения на эти ходатайства.

Истец счёл доводы ответчика, изложенные в ходатайствах, несостоятельными, поскольку жалобы поступили от жителей Атырау, а они вступали в договорные отношения с местным представительством оператора. И согласно нормам гражданско-процессуального кодекса иск может быть предъявлен по месту нахождения филиала или представительства юридического лица. А что касается полномочий защищать права неограниченного круга лиц, то они прописаны в законе РК "О защите прав потребителей".

"Дата следующего заседания неизвестна. В электронный сервис "Судебный кабинет" никаких уведомлений, документов по нашему иску не поступает", – говорит заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Атырауской области Алем Уалиев.

В начале 2023 года Агентство по защите и развитию конкуренции направило в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложение запретить операторам сотовой связи менять условия тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.