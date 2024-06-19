В Атырау бывшему районному акиму вынесли приговор за избиение супруги

В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего акима района Рината Ибрагимова по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного (п.3 ч.2 ст.107 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

“31 мая 2023 года в г.Атырау в квартире между Ринатом Ибрагимовым и его супругой Акмарал Умбеткалиевой возникла ссора. В ходе конфликта, пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супруги, повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью, повалил ее на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей был нанесен вред средней тяжести, в виде перелома 5-го позвонка, без смещения”, - говорится в сообщении.

Приговором суда Ринату Ибрагимову назначено 2 года ограничения свободы.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге, удовлетворено частично, с И.Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей 2 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, Акмарал Умбеткалиева опубликовала в социальных сетях видеообращение с подробным описанием их семейных скандалов, избиений и обвинила бывшего мужа в том, что он скрывает от неё их общих детей.

Ринат Ибрагимов, бывшая супруга которого обвинила его в избиениях, освободил кресло акима Макатского района Атырауской области.