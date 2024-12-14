В преддверии Дня Независимости 67 семей из ветхого жилья переехали в новые квартиры микрорайона Нурсая, еще шесть семей будут жить в новых домах в микрорайоне Зарослый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

На торжественном мероприятии аким города Шакир Кейкин поздравил жителей с новосельем и вручил им ключи от квартир. Среди новосёлов были и жители села Аспа Кайыршахтинского сельского округа.

"Благодаря поддержке акимата области и города в преддверии Дня Независимости мы получили новое жилье. Это наша долгожданная радость. Пусть в наших домах царит счастье и благополучие. Желаю всем исполнения такой мечты", – говорит жительница села Аспа Дармия Шынгалиева.

В акимате отметили, что с начала года в Атырау собственникам квартир аварийных домов и инвалидам в порядке очереди было предоставлено более 350 квартир.