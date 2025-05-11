В Атбасаре 10 мая сильный ветер частично повредил футбольное поле, в результате чего пострадал ребенок, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел в районе новостроек "Микрорайон, 1". Во время игры на поле мальчика 2013 года рождения накрыло частью настила, сорванного ветром.

Пострадавшего доставили в районную больницу с ушибами. По информации медиков, его состояние стабильное, он находится под наблюдением в отделении травматологии.

В пресс-службе акимата отметили, что ситуация находится на контроле местных властей.

По проекту игровая площадка изначально была базового типа, однако новый подрядчик установил более качественное покрытие, полностью проклеив газон. Предполагается, что дети могли повредить край настила, из-за чего его и сорвало при сильных порывах ветра.

Восстановление покрытия будет обеспечено отделом строительства.