В Астану продолжают прилетать участники саммита ШОС

В Казахстане все готово к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня Астана весь день встречала мировых лидеров и глав зарубежных правительств. Это как ничто иное подчеркивает самый высокий уровень грядущего события. Кто из президентов прилетел раньше всех? И представители каких организаций станут участниками встречи четвертого июля? Репортаж BaigeNews.kz из аэропорта.