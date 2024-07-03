  • 3 Июля, 22:16
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В Астану продолжают прилетать участники саммита ШОС

Сегодня, 21:30
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Артём Чурсинов Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: Артём Чурсинов

В Казахстане все готово к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня Астана весь день встречала мировых лидеров и глав зарубежных правительств. Это как ничто иное подчеркивает самый высокий уровень грядущего события. Кто из президентов прилетел раньше всех? И представители каких организаций станут участниками встречи четвертого июля? Репортаж BaigeNews.kz из аэропорта.

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