В Астану прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Кыргызстана прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов, передаёт BaigeNews.kz.
В аэропорту Садыра Жапарова встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам прошлого года вырос более чем на 26%. За 5 месяцев этого года объём взаимной торговли составил 614,3 миллиона долларов. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 6,7%.
На уровне правительств ведётся совместная работа по исполнению положений Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанного главами двух государств в апреле. В частности, по наращиванию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, углублению взаимодействия в водно-энергетической сфере, сельском хозяйстве.
Самое читаемое
- Казахстан лишил другую страну исторического "золота" Олимпиады
- В Астане запустят новый автобусный маршрут
- Вице-министра по ЧС осудили за превышение власти в Казахстане
- Автобус насмерть сбил мотоциклиста в Туркестанской области
- Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ