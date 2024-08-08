В Астану прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов, передаёт BaigeNews.kz.



В аэропорту Садыра Жапарова встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам прошлого года вырос более чем на 26%. За 5 месяцев этого года объём взаимной торговли составил 614,3 миллиона долларов. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 6,7%.

На уровне правительств ведётся совместная работа по исполнению положений Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанного главами двух государств в апреле. В частности, по наращиванию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, углублению взаимодействия в водно-энергетической сфере, сельском хозяйстве.