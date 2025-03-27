Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад", примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

В парадном строю по площади Қазақ елі в столице торжественным маршем пройдут офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.

"Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад – это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавший собой во имя мира", – подчеркнул заместитель командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке майор Берик Алманиязов.

После торжественной встречи морские пехотинцы отправились к месту размещения.

Стоит отметить, что Парад Победы подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности. В этом году в нем примут участие около 4000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 – женщины-военнослужащие. В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.