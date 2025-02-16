  • 16 Февраля, 02:41
  • BAIGENEWS

В Астану прибыл президент Международной федерации борьбы

В его программе визита – встреча с главой Национального олимпийского комитета.

Сегодня, 01:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
министерство туризма и спорта РК Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
119
Фото: министерство туризма и спорта РК

В Казахстан с официальным визитом прибыл президент Международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минспорта.

Высокого гостя в международном аэропорту Астаны встретил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

В Астане Ненад Лалович посетит легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и ознакомится со строительством национального спортивного университета. Также проведёт встречу с главой Национального олимпийского комитета. 

Фото: НОК РК

Самое читаемое

Наверх