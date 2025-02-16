В Астану прибыл президент Международной федерации борьбы
В его программе визита – встреча с главой Национального олимпийского комитета.
Сегодня, 01:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
119Фото: министерство туризма и спорта РК
В Казахстан с официальным визитом прибыл президент Международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минспорта.
Высокого гостя в международном аэропорту Астаны встретил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.
В Астане Ненад Лалович посетит легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и ознакомится со строительством национального спортивного университета. Также проведёт встречу с главой Национального олимпийского комитета.
Фото: НОК РК