В Казахстан с официальным визитом прибыл президент Международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минспорта.

Высокого гостя в международном аэропорту Астаны встретил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

В Астане Ненад Лалович посетит легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и ознакомится со строительством национального спортивного университета. Также проведёт встречу с главой Национального олимпийского комитета.

Фото: НОК РК