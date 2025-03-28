  • 28 Марта, 16:56
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В Астану из США поставляли наркотики по почте

Проводится досудебное расследование, и устанавливается круг виновных.

Сегодня, 16:24
АВТОР
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rapsinews.ru Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: rapsinews.ru

Прокуратура района Сарыарка продолжает активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, эффективно блокируя все возможные каналы поставки запрещенных веществ, включая почтовые отправления.

Сотрудники прокуратуры регулярно проводят встречи с работниками почтовых отделений, где разъясняются основные признаки наркотических и психотропных веществ, их характерные особенности и даже специфические запахи. Эти мероприятия помогают повысить осведомленность и привлекают внимание к важной проблеме.

В рамках скоординированных действий прокуратуры, полиции и службы безопасности АО "Казпочта", а также ДКНБ города Астаны, был задержан подозреваемый с посылкой из США. При проведении личного обыска у него было обнаружено два вакуумных пакета с экстрактом каннабиса (гашишным маслом) весом 569,13 граммов.

На данный момент по факту контрабанды наркотиков проводится досудебное расследование, и устанавливается круг виновных. 

Ранее мы сообщали, что наркотики продавали в баре в Экибастузе.

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