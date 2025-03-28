Прокуратура района Сарыарка продолжает активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, эффективно блокируя все возможные каналы поставки запрещенных веществ, включая почтовые отправления.

Сотрудники прокуратуры регулярно проводят встречи с работниками почтовых отделений, где разъясняются основные признаки наркотических и психотропных веществ, их характерные особенности и даже специфические запахи. Эти мероприятия помогают повысить осведомленность и привлекают внимание к важной проблеме.

В рамках скоординированных действий прокуратуры, полиции и службы безопасности АО "Казпочта", а также ДКНБ города Астаны, был задержан подозреваемый с посылкой из США. При проведении личного обыска у него было обнаружено два вакуумных пакета с экстрактом каннабиса (гашишным маслом) весом 569,13 граммов.

На данный момент по факту контрабанды наркотиков проводится досудебное расследование, и устанавливается круг виновных.

Ранее мы сообщали, что наркотики продавали в баре в Экибастузе.