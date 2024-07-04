Путин отметил составленную декларацию ШОС

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Астане, отметил составленную декларацию организации. По его мнению, в ней указана приверженность всех участников ШОС к справедливому миропорядку, передаёт BaigeNews.kz.

"При активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем совете глав государств подготовлен солидный пакет документов и решений. Их реализация несомненно будет способствовать укреплению роли и влиянию ШОС. Согласованные подходы ШОС к ключевым аспектам региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность участников ШОС к формированию справедливого многополярного мира и порядка, основанного на центральной роли организации объединённых нации, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству", - сказал Путин.

В саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.