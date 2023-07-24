В Астане житель ВКО украл телефон у спящего водителя

Фото: Хабар 24

В УП района Байконур с заявлением обратился местный житель, по факту кражи телефона из его авто Opel Astra, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 250 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен 38-летний житель Восточно-Казахстанской области.

Мужчина пояснил, что в ночное время по улице Ташенова он увидел припаркованную автомашину, в салоне которого спал водитель. Дернув ручку двери, он убедился, что дверь машины не заперта, проник в салон и украл телефон.

По данному факту заведено уголовное дело по части 3 пункта 3 статьи 188 уголовного кодекса РК, мужчина дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Кроме того, сотрудниками полиции выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.