В Астане жильцы престижных ЖК страдают из-за бездорожья

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Жители нескольких столичных многоквартирных комплексов страдают из-за бездорожья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Асфальт здесь проложили несколько лет назад, но спустя год всё перекопали и уже почти два года здесь бездорожье. Дорога состоит из ям и бугров, замёрзшей глины.

"Разрыто возле паркинга. Мы и заехать нормально не можем, только с одной стороны. Помимо этого, у нас здесь садик находится, здесь всегда дети выходят, это очень опасно для жизни",- говорит местный житель Аманжол Елемесов.

Из-за постоянных земельных работ, которые коммунальные службы ведут на протяжении последних двух лет, в ближайших домах то свет пропадает, но с канализацией проблемы возникают.

"Вот здесь проходит канализация, и все кольца не закрыты. Получается, когда они проводят земельные работы, засыпается канализация и наш дом наполняется, само собой, нечистотами", - рассказывает председатель ОСИ одного из ЖК Нурлан Мурзабеков

В акимате обещают навести здесь полный порядок.

"На сегодняшний день инженерные сети уже построились. И остаётся достроить дорогу, асфальтировать, благоустройство тротуаров, озеленение. Это планируем начать в конце апреля-в начале мая текущего года", - говорит сотрудник управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Асыл Самажанов.