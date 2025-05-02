В Астане завершён важный этап строительства LRT
25% рельсовой линии LRT уже построили.
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На строительстве линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане завершено 25% работ по устройству верхнего строения пути, передаёт BaigeNews.kz. На данный момент проложено 5,6 километра из планируемых 22,4 километров двухпутной линии. Важной вехой на данном этапе стало прибытие специализированной техники, включая маневровый тягач, рельсовый экскаватор, бетоносмеситель с насосом, консольный кран и платформы, которые обеспечат точность и скорость укладки рельсов.
"При строительстве применяем инновационную систему рельсового крепления DTVII2-1, снижающую уровень шума и вибраций. Преимущества системы – снижение шума до 5-10 дБ, высокая износостойкость и адаптивность к различным условиям", – отметили в компании CTS.
Напомним, что в прошлом году был завершён первый тестовый этап, на котором между станциями №116 и №117 была проложена первая 500-метровая линия. Этот этап позволил изучить влияние зимних погодных условий на состояние пути и усовершенствовать подходы к строительству для обеспечения устойчивости и безопасности транспортной сети в любых климатических условиях.
Ранее мы сообщали, что в Астане увеличат долю местных рабочих на строительстве LRT.
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