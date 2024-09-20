В Астане завершили строительство опор для LRT

Работы по возведению опор для LRT завершили в Астане. Для строительства 22-километрового эстакадного пути потребовалось 799 опор, передаёт BaigeNews.kz.

Для заливки конструкций израсходовано 53,7 тысячи кубометров бетона и 42 тысячи тонн арматуры.

Ширина нижней части опоры 2-2,4 метра, верхней части – 6,8 метра, высота варьируется от пяти до 18 метров в зависимости от рельефа прохождения трассы. Средний вес одной опоры составляет 200 тонн.

Согласно казахстанским стандартам при строительстве применяется класс бетона В45, марки М600. Бетон класса В45 применяется в возведении гидроэлектростанций, укрепительных сооружений, бункеров, метрополитена, предприятий тяжелой металлургии, химических, космических, оборонных заводов, объектов атомной энергетики.

Напомним, завершить строительство LRT в столице Казахстана предполагалось к 31 декабря 2019 года, а запустить проект летом 2020 года. Стоимость проекта изначально составляла 1,887 миллиона долларов, общая протяжённость линий должна составлять 22,4 километра.

В конце января 2020 года в Антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования по делу о хищении средств при строительстве линии LRT. Установленная сумма ущерба составляла 5,7 миллиарда тенге. По делу проходили более 10 человек. В июле 2018 года бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан был объявлен в международный розыск.

Приговор по делу вынесли в мае 2023 года. Осуждены на семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе: Султанбеков К., Ардан Т. - за организацию растраты бюджетных средств в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК); Аманжулов Р., Нурпиисов Ж., Ашим Т., Ачилов У., Абдыхамитов Д., Касабаев Т. и Мусенов Д. – за пособничество в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 УК).