В ночь с 26 на 27 марта, в честь священной ночи Қадір түні, в Астане запустят специальные бесплатные автобусы, которые будут развозить жителей от мечетей столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Дополнительный транспорт начнет свою работу в 22:00 и будет курсировать до 04:00 утра, обеспечивая удобное возвращение горожан в разные районы города. Автобусы будут двигаться только на обратный вывоз, чтобы избежать перегруженности дорог и создать комфортные условия для передвижения в эту важную ночь.

Маршруты движения специального транспорта следующие:

Мечеть "Республикалық Бас мешіт" – автобусы от микрорайона Целинный, Гребного канала и проспекта Республики.

Мечеть "Әзірет Сұлтан" – маршруты от супермаркета "Спутник", железнодорожного вокзала и жилого массива "Коктал-1,2".

Мечеть "Абу Насыр аль-Фараби" – автобусы будут курсировать от ж/м "Коктал-1,2", ж/д вокзала и Медицинского колледжа.

Мечеть "Сәдуақас қажы Ғылмани" – транспорт будет отправляться от ж/м "Коктал-1,2" и жилого массива "Киричный".

Мечеть "Рақымқызы Райса ана" – автобусы отправляются от ТЦ "Рахмет".

Такие меры позволят горожанам комфортно добраться домой после молитвы, а также избежать пробок и лишних неудобств в этот особенный момент для мусульман.