  • 7 Августа, 10:02
  • BAIGENEWS

В Астане запустят новый автобусный маршрут

Сегодня, 09:24
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В Астане запустят новый автобусный маршрут Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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В Астане в ближайшие дни запустят еще один новый маршрут № 62, передаёт BaigeNews со ссылкой на CTS.

Маршрут свяжет микрорайоны "Үркер" и "Отау". Охватит основные точки, как ТРЦ "Сарыарка"", мечеть "Хазрет Султан", № 2 детская городская больница.

Для обслуживания маршрута выделено 15 автобусов, интервал движения составит 11-20 минут.

В компании отметили, что это восьмой по счету новый маршрут, запущенный в этом году. До этого на линию выехали маршруты №42, №55, №58, №63, №201, №202, №203. Их схемы расположены на странице Instagram CTS в Tаplink.

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