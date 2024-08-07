В Астане запустят новый автобусный маршрут

В Астане в ближайшие дни запустят еще один новый маршрут № 62, передаёт BaigeNews со ссылкой на CTS.



Маршрут свяжет микрорайоны "Үркер" и "Отау". Охватит основные точки, как ТРЦ "Сарыарка"", мечеть "Хазрет Султан", № 2 детская городская больница.



Для обслуживания маршрута выделено 15 автобусов, интервал движения составит 11-20 минут.



В компании отметили, что это восьмой по счету новый маршрут, запущенный в этом году. До этого на линию выехали маршруты №42, №55, №58, №63, №201, №202, №203. Их схемы расположены на странице Instagram CTS в Tаplink.