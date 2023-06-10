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В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды
Аким столицы Женис Касымбек рассказал о том, когда решится проблема дефицита воды в Астане. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах. Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3.Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы", — рассказал Женис Касымбек.
Он отметил, что завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня.
"Тогда полностью снимем вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года", — заявил аким.
Также от сообщил, что завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана.
Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу.
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