В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек рассказал о том, когда решится проблема дефицита воды в Астане. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах. Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3.Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы", — рассказал Женис Касымбек.

Он отметил, что завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня.

"Тогда полностью снимем вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года", — заявил аким.

Также от сообщил, что завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана.

Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу.