В Астане запустили новый автобусный маршрут

В Астане 10 августа начнет работу новый автобусный маршрут №62, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Он свяжет микрорайоны "Үркер" и "Отау", обеспечит улицы К. Мухамедханова, Сарайшык, проспект Р. Кошкарбаева прямым маршрутом, а также снизит загруженность маршрутов №№ 7, 11, 18, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 57, 49, 66, 71, 80.

Маршрут будут обслуживать 15 автобусов с интервалом движения 11-20 минут. Со схемой можно ознакомиться на странице Instagram CTS в Tаplink.

До конца года планируется запуск других новых маршрутов.

По данным CTS, с 12 августа на городских маршрутах №12 и 64 увеличится количество автобусов в будние дни:

- на маршруте №12 на 2 единицы (14 автобусов);

- на маршруте №64 на одну единицу (15 автобусов).

10 августа на пригородном маршрута №310 добавляется один автобус в выходные дни и маршрут будет обслуживаться тремя автобусами.