Торговый дом загорелся в Астане
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
337Фото: m24.ru
17 июля столичные огнеборцы потушили пожар на территории торгового дома "Ажар", передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"По прибытию сил и средств ДЧС г.Астана было установлено возгорание 3-х торговых бутиков в 2-х этажном торговом доме "Ажар" в районе Байконур. Была развернута работа оперативного штаба. Всего работали 4 боевых участка. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара внутри людей не было. Пожар локализован, на предварительной площади 80 кв.м", - говорится в сообщении.
К слову, в ликвидации были задействованы силы и средства МЧС в количестве 65 человек личного состава, 14 единиц техники.