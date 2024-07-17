Торговый дом загорелся в Астане

17 июля столичные огнеборцы потушили пожар на территории торгового дома "Ажар", передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"По прибытию сил и средств ДЧС г.Астана было установлено возгорание 3-х торговых бутиков в 2-х этажном торговом доме "Ажар" в районе Байконур. Была развернута работа оперативного штаба. Всего работали 4 боевых участка. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара внутри людей не было. Пожар локализован, на предварительной площади 80 кв.м", - говорится в сообщении.

К слову, в ликвидации были задействованы силы и средства МЧС в количестве 65 человек личного состава, 14 единиц техники.